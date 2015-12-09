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تشكيل مجلس أمناء "محمد بن راشد للإدارة الحكومية"

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تشكيل مجلس أمناء "محمد بن راشد للإدارة الحكومية" تشكيل مجلس أمناء "محمد بن راشد للإدارة الحكومية"

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (52) لسنة 2015 بتشكيل مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برئاسة معالي حميد محمد القطامي.

ووفقاً للقرار، يضم مجلس الأمناء في عضويته كلاً من: أحمد عبدالله بن بيات، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، وطارش عيد المنصوري، ود. عبدالرحمن عبدالمنان العور، ود. خالد محمد الخزرجي، ود. طيب أمان الله محمد الكمالي، وعبدالله محمد بن طوق، وأمل محمد بن عدي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من 19 نوفمبر 2015، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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