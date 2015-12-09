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عبدالله بن زايد: وحشية داعش تجاوزت مافعله التتار يوم سقوط بغداد

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عبدالله بن زايد: وحشية داعش تجاوزت مافعله التتار يوم سقوط بغداد عبدالله بن زايد: وحشية داعش تجاوزت مافعله التتار يوم سقوط بغداد

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، قوله أن داعش ومثيلاتها يحاولون إفساد الود بين الانتماء الإسلامي ومحبة الأوطان في محاولة يائسة منهم لتصوير محبة الأوطان كجريمة شرعية.

"داعش الإرهابي يسعى لطمس كل ما يمت بصلة للحضارات الإنسانية التي ظهرت واستقرت في سوريا و العراق والتي تمثل مفخرة للبشرية."

وذكر سموه أن المسلمون حافظوا خلال 14 قرنًا على كافة آثار الحضارات وموروثاتها الإنسانية وهو ما يناقض تماما ممارسات داعش الغوغائية.

وأكد أن وحشية داعش تجاوزت مافعله التتار يوم سقوط بغداد حيث قام الإرهابيون بنهب وتدمير ومحو الآثار التاريخية والحضارية في الموصل وتدمر
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