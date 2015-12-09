شرطة الشارقة تنفي وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء خلال اليوم الوطني

بالإشارة لما ورد بإحدى الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية في الدولة صباح اليوم بشأن وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء وتخللها إستخدام سلاح ناري مما ادى لإصابة 7 من أصل 25 شخصا من بين المتورطين بالمشاجرة ، والتي يشير الخبر إلى وقوعها خلال عطلة الإحتفال باليوم الوطني بمدينة خورفكان بالمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة .

تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة عدم وقوع أي حادثة من هذا النوع خلال عطلة اليوم الوطني الأخيرة سواء بمدينة خورفكان أو أي منطقة أخرى من مناطق الإمارة عدا الحادثة التي سبق أن أعلنت عن وقوعها شرطة الشارقة قبل عدة أسابيع من اليوم ، والتي وردت تفاصيلها في الخبر الذي تم نشره يوم الجمعة الموافق 13/11/ 2015 م بجميع الصحف المحلية ووسائل الإعلام متضمنا إلى عدد المتورطين بالمشاجرة وأعمارهم ودوافعهم إلى جانب الإجراءات التي قامت بها شرطة الشارقة في متابعة القضية وضبط المتورطين بها، والتدابير التي تم اتخاذها للحد من وقوع مثل هذه المشاجرات والإعتداءات..

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> وتهيب شرطة الشارقة بكافة الصحف ووسائل الإعلام بالدولة تحري الدقة في نشر الأخبار التي ترد إليها من مختلف المصادر، والتأكد من معلوماتها من خلال العودة إلى المصادر الرسمية، وعدم نشر الأخبار التي يمكن تؤدي إلى اثارة البلبلة والقلق بين افراد المجتمع ..

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