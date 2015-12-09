أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تحرير 155 محضر إشغال طريق وإزالة إدارية في أسيوط

Google+ Print
تحرير 155 محضر إشغال طريق وإزالة إدارية في أسيوط تحرير 155 محضر إشغال طريق وإزالة إدارية في أسيوط

أرشيفية

أكد العقيد طارق حسين، رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، على استمرار حملات اليوم الواحد، التي تستهدف مكافحة الإشغالات بكافة صورها، التي تعمل على إعاقة حركة المارة والسيارات، بناءً على توجيهاتٍ من المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، لحرصه الشديد على القضاء على هذه الظاهرة نهائيًا في جميع أنحاء المحافظة ومراكزها.

وأضاف ” حسين “، أن الحملة  قد استهدفت رفع كافة الإشغالات بمحيط المدارس بمدينة أبنوب، حفاظًا على المظهر الحضاري لها، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 155 محضر إشغال وإزالة إدارية.

وأوضح رئيس شرطة المرافق، أن المحاضر قد تنوعت ما بين محاضر إشغال طريق، ومحاضر محلات عامة، وإدارة منشأة بدون ترخيص، ومحاضر نظافة عامة، ومحاضر مخالفة، منها إلقاء مواد بناء، فضلًا عن إزالة إدارية لحواجز حديدية وأسمنتية، وتند قماش وخشب وصاج ورفع عربات كارو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا