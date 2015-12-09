تحرير 155 محضر إشغال طريق وإزالة إدارية في أسيوط

أكد العقيد طارق حسين، رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، على استمرار حملات اليوم الواحد، التي تستهدف مكافحة الإشغالات بكافة صورها، التي تعمل على إعاقة حركة المارة والسيارات، بناءً على توجيهاتٍ من المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، لحرصه الشديد على القضاء على هذه الظاهرة نهائيًا في جميع أنحاء المحافظة ومراكزها.

وأضاف ” حسين “، أن الحملة قد استهدفت رفع كافة الإشغالات بمحيط المدارس بمدينة أبنوب، حفاظًا على المظهر الحضاري لها، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 155 محضر إشغال وإزالة إدارية.

وأوضح رئيس شرطة المرافق، أن المحاضر قد تنوعت ما بين محاضر إشغال طريق، ومحاضر محلات عامة، وإدارة منشأة بدون ترخيص، ومحاضر نظافة عامة، ومحاضر مخالفة، منها إلقاء مواد بناء، فضلًا عن إزالة إدارية لحواجز حديدية وأسمنتية، وتند قماش وخشب وصاج ورفع عربات كارو.