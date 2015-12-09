ضبط ​67​ ​كيلو لحوم فاسدة بمنفلوط ​في أسيوط​‎

صرح أحمد شوقي، رئيس مركز ومدينة منفلوط، بأن تمكنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، من ضبط 67 كيلو لحوم ومشتقاتها، غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والطب البيطري.

وقال ” شوقي “، إن الحملات مستمرة بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، والتي نصت على تكثيف وتشديد الرقابة على الأسواق، وأماكن بيع اللحوم والأسماك، للحفاظ على صحة المواطنين، فضلًا عن ضبط كلٍ من تسول لهم أنفسهم المساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق .

وأشار رئيس مركز ومدينة منفلوط، إلى تحرير 12قضية تموينية، والتي تنوعت ما بين قضايا إتجار في سلع منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، موضحًا أنه قد تم ضبط 27كيلو جرام لحوم بلدي، 10 كيلو لحوم رأس، و24 كيلو أحشاء داخلية، 72 كيلو أسماك، 6 كيلو كبدة.

وأضاف ” شوقي “، أنه قد تم ضبط سيارة ملاكي، تقوم بتوزيع لحوم بلدية على بعض الجزارين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تسليم السيارة إلى مركز شرطة منفلوط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحًا أنه تم تحرير محاضر جنح ضد المتهمين، وعرض المحاضر على النيابة العامة بمنفلوط .