أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط ​67​ ​كيلو لحوم فاسدة بمنفلوط ​في أسيوط​‎

Google+ Print
ضبط ​67​ ​كيلو لحوم فاسدة بمنفلوط ​في أسيوط​‎ ضبط ​67​ ​كيلو لحوم فاسدة بمنفلوط ​في أسيوط​‎

ارشيفية

صرح أحمد شوقي، رئيس مركز ومدينة منفلوط، بأن تمكنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، من ضبط 67 كيلو لحوم ومشتقاتها، غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية والصحة والطب البيطري.

وقال ” شوقي “، إن الحملات مستمرة بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، والتي نصت على تكثيف وتشديد الرقابة على الأسواق، وأماكن بيع اللحوم والأسماك، للحفاظ على صحة المواطنين، فضلًا عن ضبط كلٍ من تسول لهم أنفسهم المساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق .

وأشار رئيس مركز ومدينة منفلوط، إلى تحرير 12قضية تموينية، والتي تنوعت ما بين قضايا إتجار في سلع منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، موضحًا أنه قد تم ضبط 27كيلو جرام لحوم بلدي، 10 كيلو لحوم رأس، و24 كيلو أحشاء داخلية، 72 كيلو أسماك، 6 كيلو كبدة.

وأضاف ” شوقي “،  أنه قد تم ضبط سيارة ملاكي، تقوم بتوزيع لحوم بلدية على بعض الجزارين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تسليم السيارة إلى مركز شرطة منفلوط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحًا أنه تم تحرير محاضر جنح ضد المتهمين، وعرض المحاضر على النيابة العامة بمنفلوط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد