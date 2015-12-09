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5 وصايا لـ"ديكورات" غرف نوم الأطفال

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الأربعاء 09-12-2015 19:08

ينطلق تصميم "ديكورات" غرف نوم الأطفال من مراعاة حاجاتهم وهواياتهم، وتوفير أجواء محببة نابضة بالمرح ضمن هذه المساحات، وذلك عن طريق تنسيق الألوان وورق الجدران والأثاث المناسب بشكل ينسجم مع شخصيات شاغلي الغرف المذكورة وتطلعاتهم، مع الحرص على ضرورة مشاركتهم والأخذ برأيهم في اختيار "ديكورات" مساحاتهم.
مهندسة الديكور نهلة مجلّد تساعد قارئات "سيدتي. نت" في تصميم "ديكورات" غرف نوم الأطفال، من خلال الأفكار الآتية:

1. يجب الاكتفاء بقطع الأثاث الضرورية في الغرفة، إذ يفضّل ترك مساحات فارغة لتسهيل حركة الطفل.

تصميم المنزل على طريقة "الأخوات كارديشيان"
2. يحبذ استعمال لون محدد بدرجاته في هذه الغرفة، كما اللجوء إلى الألوان الفاتحة في المساحة الضيقة، مع تخصيص جدار لورق جدران ثلاثيّ الأبعاد محمّل بالرسوم المحبّبة للطفل.
3. يستحسن تثبيت قطع "الفينيل" على الأرضيّة لتفادي الإصابات الخطرة عند السقوط، بالإضافة إلى وضع سجادة لتدفئة الطفل، ويفضل أن تكون الأخيرة ذات أشكال كرتونيّة تبهج الطفل وتسمح له باللعب عليها.
4. يمكن تحويل نافذة الغرفة، إذا وجدت، إلى لوحة جماليّة عبر الرسم على زجاجها، أو إضافة عدد من الرفوف في الجزء السفلي منها، على أن تحوي "أكسسوارات" تعمل على الطاقة الشمسيّة في النهار وتعكسها في المساء.
5. يبدو الاهتمام بعامل الإضاءة هاماً للغاية في الديكور. علماً بأن توزيع الإضاءة بطريقة خاطئة قد يؤثّر في العين، ويساهم في وقوع الحوادث للطفل لعدم التركيز!

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سيدتي