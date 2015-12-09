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تقرير - برشلونة وريال مدريد يرغبان في انتداب هذا اللاعب

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تقرير - برشلونة وريال مدريد يرغبان في انتداب هذا اللاعب تقرير - برشلونة وريال مدريد يرغبان في انتداب هذا اللاعب

ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ناديي برشلونة وريال مدريد يطمحان لضم اللاعب جيسون موريلو مدافع إنتر ميلان.

وظهر الدولي الكولومبي بمستوى طيب مع النيراتزوري الموسم الحالي الذي يتصدر فيه الفريق ترتيب الدوري بعد 15 جولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خبرة صاحب الـ23 عاما في الدوري الإسباني الذي لعب فيه لجرانادا وقادش ولاس بالماس جعلت كبيري الليجا يسعيان لضمه.

وقالت الصحيفة إن المبلغ المتوقع عرضه على مسؤولي إنتر هو 25 مليون جنيه إسترليني لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب.

ويسعى ريال مدريد لتدعيم خط دفاعه في ظل كثرة إصابات بيبي وعدم ثبات مستوى رافاييل فاران بينما برشلونة لم يستقر في السنوات الماضية مطلقا على قلب الدفاع المجاور لجيرار بيكيه.

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