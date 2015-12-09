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محافظ أسيوط يفتتح معرض المنتجات الغذائية والزراعية المخفضة ويشيد بجودة السلع والمنتجات المعروضة

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محافظ أسيوط يفتتح معرض المنتجات الغذائية والزراعية المخفضة ويشيد بجودة السلع والمنتجات المعروضة محافظ أسيوط يفتتح معرض المنتجات الغذائية والزراعية المخفضة ويشيد بجودة السلع والمنتجات المعروضة

ياسر الدسوقى محافظ أسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على دعمه للمعارض والأسواق بمختلف مراكز المحافظة لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وسد احتياجات الاسر خلال مواسم الاعياد والاحتفالات مشيراً إلى تشديد حملات الرقابة على الاسواق لضمان جودة وسلامة المنتجات المقدمة للمواطنين ومحاربة الغش التجارى وارتفاع الأسعار.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض المنتجات الغذائية والزراعية والذى ينظمه الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة أسيوط بنادي الواي بمحافظة أسيوط ويستمر لمدة 3 أيام بحضور رميح عبد الحسيب مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة ووكلاء وزارة والشئون الاجتماعية ومسئولى بنك التنمية الافريقي ورؤساء الاحياء وممثلى بعض الجمعيات المشاركة فى المعرض .
> واستمع المحافظ ومرافقوه ، خلال الافتتاح، إلى شرح مدير الصندوق الاجتماعى لأهم المشروعات التي يمولها بنك التنمية الافريقي ضمن مشروع تحسين الدخل والاقتصاد الريفي والذى ينفذ خلال 4 سنوات و4 محافظات هي سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف بالتعاون مع الصندوق والجمعيات الشريكة.
> فى نهاية الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض والتى تضمنت أقسام الخضروات المتنوعة والرمان ومنتجات عسل النحل والالبان والتمور بأنواعها وأقسام المأكولات المنزلية نصف جاهزة من انتاج بعض الجمعيات الاهلية ومنتجات خان الخليلي والمنتجات الفخاريه والمشغولات اليدويه وأقسام السلع الغذائية المخفضة (أرز – سكر- مكرونه – دقيق – عصائر- بقوليات – خضروات مجهزه – حلاوه طحنية – منتجات تمور – مخللات – مخبوزات ) مشيداً بجودة السلع والمنتجات المعروضة ورخص أسعارها بالمقارنة بالمحلات التجارية.
> وأشار رميح عبد الحسيب مدير الصندوق الاجتماعي بأسيوط إلى ان انجازات مشروع تحسين الدخل والاقتصاد الريفي بمحافظات الصعيد بلغت 34 ألف و52 مشروع بقيمة قروض بلغت 250 مليون جنيه وفرت 40 ألف و255 فرصة عمل محققة .

 

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