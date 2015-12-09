وصول أول عائلة سورية إلى ماليزيا ضمن برنامج قبول اللاجئين

أعلن نائب وزير داخلية ماليزيا نور جزلان محمد عن وصول أول عائلة لاجئة سورية إلى كوالالمبور الليلة الماضية.

وأوضح جزلان- وفقا لوكالة الأنباء الماليزية (برناما)- أن قدوم هذه العائلة يأتى ضمن برنامج قبول ثلاثة آلاف من اللاجئين السوريين وإعادة توطينهم فى ماليزيا، مضيفا أن "العائلة ‏السورية مكونة من 8 أفراد، وقد وصلت إلى العاصمة بعد التدقيق المكثف لإعادة توطينها"، مؤكدا أن ذلك يأتى استجابة لطلب اثنين من أفراد العائلة المقيمين فى ماليزيا منذ عام 2012.

وأشار إلى أن اللاجئين الذين لديهم جواز سفر ستوفر لهم الحكومة تصاريح زيارة مؤقتة كوسيلة لتوفير الحماية لهم حتى تتم عملية استخراج الوثائق اللازمة.

وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت مؤخرا عن خطة لقبول نحو 3 آلاف لاجئ سورى، هجروا بلادهم جراء العنف المسلح الدائر فى منطقة الشرق الأوسط.

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