موسكو تحذر أنقرة من إرسال قوات إلى سوريا

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين، أنقرة من إرسال قوات إلى سوريا على غرار تدخلها العسكرى فى العراق.

وقال تشوركين- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن روسيا تأمل آلا تقدم تركيا على خطوات متهورة جديدة خاصة فى أراضى سوريا، معتبرا أن الخطوات التركية فى العراق شكلت مفاجأة حتى بالنسبة لواشنطن، مضيفا أنه تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد زيارته لواشنطن الاثنين، ضمن وفد ضم المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، فالتقى الدبلوماسيون مع عدد من المسؤولين الأمريكيين والرئيس الأمريكى باراك أوباما ".

وحول محادثات تشوركين مع المسئولين الأمريكيين، قال أنه " لا يمكنهم أن ينتقدوا حليفتهم تركيا بحضورنا، لكن من الواضح أنهم ليسوا مرتاحين للخطوات التى أقدم عليها الأتراك "، متابعا " أن الوفد الأمريكى خلال اجتماع مجلس الأمن الذى عقد وراء الأبواب المغلقة، اكتفى بالحديث بصورة عامة عن تصرفات أنقرة، ولم يؤيد فكرة وضع موقف موحد لأعضاء المجلس للرد على التطورات الأخيرة".

وكان الجيش التركى قد نشر فى شمال العراق قرب مدينة الموصل التى يسيطر عليها تنظيم "داعش"، كتيبة مجهزة بالمدرعات بذريعة أن الهدف الأساسى وراء هذه الخطوة يكمن فى تدريب القوات الكردية العراقية.

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