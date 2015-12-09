أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة طالب في مشاجرة مع صاحب محل بسوهاج بسبب صورة لـ«السيسي»

Google+ Print
إصابة طالب في مشاجرة مع صاحب محل بسوهاج بسبب صورة لـ«السيسي» إصابة طالب في مشاجرة مع صاحب محل بسوهاج بسبب صورة لـ«السيسي»

مشاجرة – أرشيفية

أصيب طالب في مشاجرة مع صاحب محل لقيامه بوضع صوره للرئيس على المحل بناحية نجع هاشم الشورانية– دائرة مركز المراغة.

وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة المراغة من كلاً من :-
> شهدي حليم عبيد سناده 54 سنة عامل - وسيم عبيد حليم 15 سنة طالب مصاباً ” بسحجات بالرقبة والوجه وجرح بأصبع اليد اليمني ” ويقيمان بناحية نجع هاشم الشورانية– دائرة المركز بقيام كلاً من :- علي شيبه الحمد ، أحمد علي شيبه الحمد – يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليهما بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابة الثاني بسبب قيام الطرف الأول بوضع صورة الرئيس السيسي علي حائط المحل الخاص به.
> وجاري استدعاء المشكو في حقهما لسؤالهما، تم التنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بسوهاج، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 18536 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن