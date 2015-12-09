إصابة طالب في مشاجرة مع صاحب محل بسوهاج بسبب صورة لـ«السيسي»

أصيب طالب في مشاجرة مع صاحب محل لقيامه بوضع صوره للرئيس السيسي على المحل بناحية نجع هاشم الشورانية– دائرة مركز المراغة.

وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة المراغة من كلاً من :-

> شهدي حليم عبيد سناده 54 سنة عامل - وسيم عبيد حليم 15 سنة طالب مصاباً ” بسحجات بالرقبة والوجه وجرح بأصبع اليد اليمني ” ويقيمان بناحية نجع هاشم الشورانية– دائرة المركز بقيام كلاً من :- علي شيبه الحمد ، أحمد علي شيبه الحمد – يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليهما بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابة الثاني بسبب قيام الطرف الأول بوضع صورة الرئيس السيسي علي حائط المحل الخاص به.

> وجاري استدعاء المشكو في حقهما لسؤالهما، تم التنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بسوهاج، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 18536 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة.