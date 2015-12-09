منظمة الصحة: انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بالملاريا بنسبة 50%

ترى منظمة الصحة العالمية، أنه تم تحقيق أوجه نجاح كبيرة فى مكافحة مرض الملاريا.

وذكرت المنظمة اليوم الأربعاء فى بروكسل، أن دولا كثيرة ممن يتفشى فيها المرض استطاعت خفض عدد حالات الإصابات الجديدة بين عامى 2000 و2015 بمقدار النصف على الأقل.

وأضافت المنظمة، أن 18 دولة من إجمالى 106 دول تحدث فيها إصابات بهذا المرض، خفضت عدد الإصابات الجديدة بنسبة 50% على الأقل، كما انخفضت عدد الإصابات الجديدة فى 57 دولة بنسبة 75% على الأقل.

ومع ذلك سجلت المنظمة هذا العام نحو 214 حالة إصابة جديدة ونحو 438 ألف حالة وفاة بسبب المرض. ويشار إلى أن الإصابة بالملاريا تحدث عن طريق البعوض الناقل للعدوى فى المناطق الاستوائية .ويعد هذا المرض أحد أسباب الوفاة الرئيسية فى الدول النامية.

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