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200 طفل يحتفلون باليوم العالمي لذوي الإعاقة في «الرمال» بالغردقة

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200 طفل يحتفلون باليوم العالمي لذوي الإعاقة في «الرمال» بالغردقة 200 طفل يحتفلون باليوم العالمي لذوي الإعاقة في «الرمال» بالغردقة

الأطفال بمتحف الرمال في الغردقة

نظمت مديرية الشئون الاجتماعية بالبحر الأحمر، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، احتفالًا باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك بمتحف الرمال جنوب مدينة الغردقة، وتضمن الحفل فقرات فنية .. رياضية وألعاب ترويجية ومسابقات رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

 وأكدت زينب عبدالجواد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، على أن نحو 200 طفل من مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير، شاركوا في الاحتفال، وطالبت “عبدالجواد”، بالتركيز على ضرورة تنميه المهارات والقدرات الإبداعية  لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يقتدي بهم الجميع، مما يعود بالنفع على البلاد ويساهم في دفع عجلة التنمية.

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