إضراب شامل لتمريض وأمن المستشفى الجامعي في المنوفية للمطالبة بحقوقهم

اضرب صباح اليوم الأربعاء، العشرات من طاقم التمريض الطبي، وأفراد الأمن بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم، ما أدى إلى شلل في العمل بالمستشفى.

وبدأ اضراب طاقم التمريض ومساعدي التمريض، والذي تخطى عددهم ٩٠٠ فرد، للمطالبة بحقوقهم، ثم تضامن معهم أفراد أمن المستشفى الجامعي، مطالبين بحقهم في الثبيت لمرور ثلاث سنوات على تعاقدهم.

وأكد أحد أفراد طاقم التمريض المحتجين، أنهم رفضوا العمل والتوقيع في دفتر الحضور، والدخول في اضراب كلي عن العمل حتى تتحقق مطالبهم والمساعدين لهم، لافتًا إلى أن مساعدي التمريض يصابون بالعدوى ويعملون ١٢ ساعة في اليوم، وأن وراتبهم لا تتعدى الـ٣٥٠ جنيه، بالإضافة إلى رفض الجامعة الاعتراف بهم، وحينما يطالبون بتثبيت أو زيادة في الراتب تقول لهم الإدارة أن ما من مسمى وظيفي لهم.

وأضاف أحد المحتجين، أن التمريض يطالبون بخلاف تضامنهم مع المساعدين بكادر الجامعة، والمساواة في توزبع المكافآت، حيث يحصل الإداري على شهر ونصف مكافأة، فيما يحصل الممرض على نصف شهر.

وأعرب الممرضون، عن استيائهم من تعامل إدارة المستشفى مع المرضى، لافتين إلى أنهم يتحاملون على البسطاء ويدفعونهم أموال، فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الولادة القيصرية إلى ٨٥٠ جنيه، ما أدى إلى نشوب مشاجرات دائمة مع طاقم التمريض، لأن أفراده دائمًا من يتعاملون مع المواطنين.

وتضامن أفراد أمن المستشفى مع المحتجين في مطالبهم، وأعلنوا عن دخولهم في إضراب أيضًا للمطالبة بالثبيت بعد مرور ٣ سنوات على تعاقدهم.