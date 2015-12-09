جامعة سوهاج تشارك في مؤتمر الترويج لتنمية صعيد مصر

شاركت جامعة سوهاج فى مؤتمر تنمية الصعيد، والذي نظمه المجلس المصري السعودي لشباب أعمال التنمية ومناهضة الإرهاب برعاية اتحاد المستثمرين العرب وذلك بفندق سفير بالدقي.

وذكر الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة بأن مشاركة جامعة سوهاج فى المؤتمر تأتى فى إطار تفعيل دور الجامعة فى القضايا المجتمعية وأن الجامعة لا تدخر جهدا فى المشاركة فى تنمية المجتمع والصعيد بشكل خاص .

وتم فى المؤتمر تكريم الطالبة عائشة مصطفى من كلية العلوم وصاحبة براءه الاختراع حول التفاعل بين عامل كزمير وصفائح الجرافيت لإنتاج الطاقة على مركبات الفضاء.

و حضر الحفل الدكتور أحمد محمد سليمان عميد كلية العلوم والذي طالب بدعم الطالبة للحصول على منحة لإستكمال دراسة وتنفيذ فكرتها، فيما عرض الدكتورأحمد عزيز عبد المنعم وكيل كلية العلوم والمستشار العلى لمحافظ سوهاج أهم فرص ومقومات التنمية والاستثمار فى محافظة سوهاج .