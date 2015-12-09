تنس طاولة – لاعب منتخب مصر يحصد جائزة أفضل أخلاق في بطولة العالم لهذا السبب

حصل علي غلاب لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة على جائزة أفضل أخلاق ومنحة بقيمة 1500 دولار من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بعد مشاركته في بطولة العالم لـ18 سنة في فرنسا .

وجاء فوز لاعب النادي الأهلي بالجائزة والمنحة بعد أن رفض احتساب نقطة غير شرعية له من جانب حكم مباراة منتخب مصر ونظيره البلجيكي والتي خسرها المنتخب المصري بنتيجة 3-2 .

وجاء اللقاء ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ13 للـ20 لتحصد بلجيكا المركز الـ13 وتتراجع مصر للمركز الـ17.

وتسلم الجائزة والمنحة مدرب المنتخب أشرف صبحي حيث أن اللاعب صاحب الـ18 عاما كان قد رجع إلى القاهرة.