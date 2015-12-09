أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تنس طاولة – لاعب منتخب مصر يحصد جائزة أفضل أخلاق في بطولة العالم لهذا السبب

Google+ Print
تنس طاولة – لاعب منتخب مصر يحصد جائزة أفضل أخلاق في بطولة العالم لهذا السبب تنس طاولة – لاعب منتخب مصر يحصد جائزة أفضل أخلاق في بطولة العالم لهذا السبب

حصل علي غلاب لاعب منتخب لتنس الطاولة على جائزة أفضل أخلاق ومنحة بقيمة 1500 دولار من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بعد مشاركته في بطولة العالم لـ18 سنة في فرنسا .

وجاء فوز لاعب النادي الأهلي بالجائزة والمنحة بعد أن رفض احتساب نقطة غير شرعية له من جانب حكم مباراة منتخب مصر ونظيره البلجيكي والتي خسرها المصري بنتيجة 3-2 .

وجاء اللقاء ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ13 للـ20 لتحصد بلجيكا المركز الـ13 وتتراجع مصر للمركز الـ17.

وتسلم الجائزة والمنحة مدرب المنتخب أشرف صبحي حيث أن اللاعب صاحب الـ18 عاما كان قد رجع إلى القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر