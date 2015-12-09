الرئيس يبدأ جلسة مغلقة مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان في إطار القمة الثلاثيه

بدأت منذ قليل، بالعاصمة اليونانية أثينا القمة الثالثة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره القبرصى نيكوس أنيستاسياديس ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس، على هامش الزيارة الحالية للرئيس السيسى لليونان.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن هذه القمة تأتى فى إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تجمع بينها.

وأضاف السفير علاء يوسف، فى تصريحات صحفية، أن القمة تهدف أيضا للبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الثلاثية الأولى التى عُقدت بالقاهرة فى نوفمبر 2014، والقمة الثانية التى استضافتها قبرص فى نيقوسيا فى إبريل 2015، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز أواصر العلاقات الوطيدة بين الدول الثلاث والتى تشهد حاليا تنامياً ملحوظاً فى مختلف مجالات التعاون. وتتناول القمة سبل دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة وبحث المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية لاسيما فى ظل تصاعد التوتر والنزاعات فى عدد من دول المنطقة، وما تفرضه من تحديات جسيمة، وعلى رأسها اتساع دائرة الإرهاب وانتشارها وتداعياتها على منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط، فضلاً عن تفاقم أزمة اللاجئين.