إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي ببرج العرب الجديدة وطرح شراء ماكينة تخطيط طرق للصعيد

قال المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، ” إنه يجري حاليًا إنشاء مدرسة تعليم أساسي، مكونة من 42 فصلًا بمنطقة “ابني بيتك” بالحي السابع بالمدينة “.

وأضاف ” الدسوقي “، أن بلغت تكلفة إنشاء المدرسة حوالي 12 مليونًا و560 ألف جنيه، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذها بداية شهر إبريل 2016 “.

وأعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة والمشرف على الأقصر، أنه سيتم طرح شراء ماكينة تخطيط طرق لمدن الصعيد، وتشمل (أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – طيبة الجديدة – وأسوان الجديدة)، من حساب مجلس أمناء تلك المدن، وذلك في مناقصةٍ عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.