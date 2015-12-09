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صور| وزيرا النقل والتعاون الدولي يوقعان اتفاقية تصنيع مشترك مع روسيا في السكة الحديد

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صور| وزيرا النقل والتعاون الدولي يوقعان اتفاقية تصنيع مشترك مع روسيا في السكة الحديد صور| وزيرا النقل والتعاون الدولي يوقعان اتفاقية تصنيع مشترك مع روسيا في السكة الحديد

 

وزيرا النقل والتعاون الدولي

وقع سعد الجيوشي وزير النقل والدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي اتفاقية تصنيع مشترك مع روسيا لإنتاج 700 عربة مكيفة لتشغيلها على الخطوط المطورة والمميزة (الدرجة الثالثة سابقا ) بحضور المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد.

وصرح الجيوشي خلال توقيع مذكرة التفاهم أن ذلك يمثل خطوة هامة ومترجمة للعلاقة بين وروسيا ونحن بدانا مشوارا ناجحا. في مجال التصنيع المشترك حتى نعيد بناء السكة الحديد وهذا المشروع يستتبعه مشروعات وانه يشكر الجانب الروسي علي هذا التعاون الصادق.

وأضاف الجيوشي : “أننا أهملنا التصنيع المشترك لفترة طويلة ولذا كان التحدي ان نبني صناعة النقل بمصر حتى تصبح صناعة مستدامة تفيد الاجيال القادمة فالمواطن المصري يستحق ان نقدم له خدمة مميزة”.

و أضاف وزير النقل أنه سوف يكون في المصانع المصرية باستخدام مكونات محلية وروسية ويساهم في توفير فرص عمل وتشغيل مصانعنا وايضا تشجيع المنتج المحلي والاستفادة من الخبرة الروسية الكبيرة في هذا المجال.

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