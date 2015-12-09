«زعزوع»: 9.9 مليون سائح معدل السياحة الوافدة إلى مصر العام الماضي

قال وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع، ان معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضي بلغت حوالي 9.9 مليون سائح ، واشار إلى سعي الوزارة الدائم لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية تحت عنوان “مصر المستقبل” على هامش فعاليات مؤتمر “المشاريع الكبري بمصر” ، والذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك بمشاركة الهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وخلال الجلسة ، أوضح زعزوع تأثر القطاع السياحي سلبا بحادث الطائرة الروسية ، مشيرا إلى التحركات الفورية التي قامت بها الحكومة لاحتواء هذه الأزمة.

ونوه الوزير بالتواصل المستمر مع الجهات الروسية والبريطانية للخروج من الأزمة الراهنة ، والذي من المتوقع أن يثمر عن نتائج إيجابية ستؤدي إلى تمهيد الطريق للانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلي مرحلة الترويج للسياحة المصرية.

ولفت إلى أن مصر – كمعظم دول العالم – تقوم بمراجعة إجراءات تأمين المطارات بما يتناسب مع التطورات الحالية وذلك لضمان أعلى معدلات التأمين.

وتطرق الوزير للحديث عن أهمية تدريب الكوادر البشرية العاملة بالقطاع السياحي وتحسين جودة المنتج السياحي في هذه الفترة لكي نكون قادرين على استقبال السائح بعد تجاوز هذه الأزمة معربا عن ثقته في قدرة المقصد المصري على تجاوز هذه المحنة.

وأكد على ضرورة إقامة مشروعات استثمارية ترفيهية (دور سنيما – كافيهات) بالمناطق السياحية لتشجيع السائح على تكرارية الزيارة ومد فترة إقامته.

كما أكد زعزوع على أن السياحة المستدامة هي المستقبل, مشيرا إلى قيام الوزارة بإنشاء وحدة “السياحة الخضراء” تختص بهذا الشأن ، موضحا حصول الفنادق التي تقوم بتطبيق معايير السياحة الخضراء وصديقة البيئة بالحصول على شهادة “النجمة الخضراء” من غرفة الفنادق تشجيعا لها ولحث باقي الفنادق لتحذو ذات الحذو.

كما أشار الوزير إلى قيام الوزارة بتقديم دعم مادي يبلغ حوالي 5 ملايين جنيه مصري للمساهمة في تطوير كورنيش النيل بمنطقة وسط القاهرة من كوبري 6 أكتوبر حتى كوبري قصر النيل لمسافة 600 متر.

ومن جانبه ، أكد الهامي الزيات على أهمية الترويج السياحي لمصر, مشيرا إلي التعاون الدائم بين وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية لتحسين المنتج السياحي ،مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتطوير منطقة الأهرامات واتخاذ خطوات كبيرة في هذا الصدد ، إضافة إلى العمل المستمر للترويج لمنتج السياحة الثقافية الذي يعد من أهم الأنماط السياحية التي تميز المقصد السياحي المصري.