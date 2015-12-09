رئيس الأركان يسافر إلى اليونان لحضور التدريب البحرى الجوى المشترك «ميدوزا 2015»

غادر الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، صباح اليوم الاربعاء، متوجهاً إلى اليونان لحضور فاعليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك ” ميدوزا 2015 ” .

ويعقد رئيس الأركان خلال الزيارة لقاء مع كبار المسؤولين في القوات المسلحة اليونانية ، تتناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وزيادة مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

> وتأتى الزيارة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين ، وتزامناً مع الزيارة الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة اليونان والتي شهدت العديد من اتفاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات .