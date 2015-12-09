اليوم ..تكريم «العلايلى»و«كاترين دينوف» بإفتتاح «دبى السينمائى 12»

بشهد حفل إفتتاح الدورة الـ12 من مهرجان دبي السينمائي الدولي،المقام مساء اليوم الأربعاء عرض فيلم”غرفة _ Room” للمخرج ليني أبراهامسون، الحائز مؤخراً على جائزة الجمهور، في “مهرجان تورنتو السينمائي الدولي”،بالإضافة لتكريم إنجازات 4 من كبار الفنانين وهم ،عزت العلايلي، الممثل التونسي الفرنسي سامي بوعجيلة، الهندي القدير نصر الدين شاه،و الفرنسية كاترين دينوف،

المهرجان يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، “نائب رئيس دولة الإمارات” و” رئيس مجلس الوزراء”، ويشارك به 134 فيلماً من 60 دولة، تشمل مجموعة من الأفلام الروائية وغير الروائية، القصيرة والطويلة، منها 55 فيلماً في عرض عالمي أو دولي أول، و46 فيلماً في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و11 فيلماً في عرض أول في الشرق الأوسط، و17 فيلماً في عرض خليجي أول.

ويختتم المهرجان دورته بفيلم المخرج والكاتب والممثل الكوميدي الشهير آدم ماكاي، وهو دراما كوميدية مقتبسة من رواية مايكل لويس “النقص الكبير_ The Big Short” ،بطولة براد بيت، وكريستيان بيل، وريان غوسلنغ، وستيف كاريل، حيث يلعب الأربعة دور رجال غير معروفين في عالم المال والأعمال، يتنبؤون بالانهيار الكبير لأسواق الائتمان والإسكان، ويقررون معاقبة البنوك الكبيرة على جشعها وقصر نظرها.

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وتضم قائمة الأفلام العربية المتنفسه على جوائز المهرجان،من مصر أفلام “نوارة ” للمخرجه هالة خليل،”أبداً لم نكن أطفالاً” لمحمود سليمان، و”قبل زحمة الصيف” لمحمد خان،بالإضافة إلى

“روحي” لجيهان شعيب (لبنان)، “المنعطف” لرفقي عساف (الأردن، وفيه اللبناني مازن معضم)، ،)، “سمير في الغبار” لمحمد أوزين (الجزائر)، و”شبابيك الجنة” لفارس نعناع، “على حلّة عيني” لليلى بوزيد (تونس)، “جلد” لعفراء باطوس(سورية)، “المدينة” لعمر شرقاوي، “في الداخل” لكمال الجعفري (فلسطين).

أما الأفلام العالمية فمنها ، “آن” لنعومي كاواسي (اليابان)، “بولينا” لسانتياغو ميتري (الأرجنتين)، “الرجل الذي أصبح حصاناً”، لأمير حسين سغافي (إيران)، “الكباش” لغريمور هاكونارسن (آيسلندا)، “أغنية الغروب” لتيرانس ديفيس (بريطانيا)، “إسفلت” لصموئيل بنشتريت (فرنسا)، “تي تي” لرام ديدي، “حباً برجل” لرينكو كالمي، “إنتظار” لآنو مينون ( الهند)، “ظلام في النور الأبيض” لنيموكي جاياساندرا (سيريلانكا)، “حياتنا اليومية” لإيناس تانوفيتش (البوسنة)، “بركان أكسانول” لخايرو بوستمانتي (غواتيمالا).

أما لائحة العروض الخاصة فضمت أفلام “بالحلال” لأسد فولادكار (لبنان)، “زنزانة” لماجد الأنصاري (الإمارات)، “بلال” لأيمن جمال وكورام أتش علوي (كرتون – مصر)، “بينيوتس” لستيف مارتينيو (إيطاليا)، “إرتجاج المخ” لبيتر لانديس (أميركا)، “صرخة جبل” للاري يانغ (الصين)، “وادي الفرسان: عيد ميلاد سحري”، لميرا وتاري بيلسن، “عائلة فانغ” لجايسون باتمان (أميركا)، “الرجل الذي عرف اللانهاية” لمات براون (بريطانيا)، “الإبنة” لسايمون ستون (بريطانيا)، “سبوت لاين” لتوماس ماكارثي، “حقيقة” لجيمس فاندربلت (أميركا).

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ويرأس لجنة تحكيم “المُهر الطويل” الكاتبة والمنتجة والمخرجة المرشحة لجوائز الأوسكار، “ديبا ميهتا” وتضم في عضويتها مخرج الأفلام الوثائقية الأسترالي توم زوبريكي، والممثل المصري خالد النبوي، والمخرجة والشاعرة الإماراتية نجوم الغانم، والمخرجة العراقية ميسون الباجه جي.

أما لجنة تحكيم “المُهر القصير”، و”المُهر الخليجي” للأفلام القصيرة، فيرأسها المخرج الآيسلندي المرشح للأوسكار فريدريك تور فريدريكسن، إلى جانب المخرجة التونسية هند بوجمعة، والمخرج والمنتج الإماراتي علي مصطفى.

بينما يرأس لجنة تحكيم “المُهر الإماراتي”، منتج الأفلام الدنماركي الحاصل على جائزتي أوسكار، كيم ماجنوسن، وينضم إليه الناقد السينمائي عبدالستار ناجي من الكويت، والدكتورة حصة لوتاه” أول مخرجة تلفزيونية إماراتية”.

ويرأس المخرج العالمي الحاصل على جائزة “غولدن غلوب”، والمرشح لنيل جائزة الأوسكار هاني أبو أسعد، لجنة تحكيم جوائز “آي دبليو سي للمخرجين”، في دورتها الرابعة. وتضم بعضويتها الممثلة التونسية هند صبري، وجورج كيرن، الرئيس التنفيذي لشركة “آي دبليو سي شافهاوزن”، وعبدالحميد الجمعة، رئيس “مهرجان دبي السينمائي الدولي”، ومسعود أمرالله آل علي، المدير الفني للمهرجان.