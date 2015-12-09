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التخطيط العمراني تعتمد الحيّز المعدل للخارجة و13 مركزًا في الشرقية والفيوم

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التخطيط العمراني تعتمد الحيّز المعدل للخارجة و13 مركزًا في الشرقية والفيوم التخطيط العمراني تعتمد الحيّز المعدل للخارجة و13 مركزًا في الشرقية والفيوم

الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني

أعلن الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اعتماد الحيز العمراني المعدل لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بجانب اعتماد الحيز العمراني لمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، ومدينة قفط بمحافظة قنا، بالإضافة إلى اعتماد الحيز العمراني لمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وقال ” الجزار “:” إنه تم أيضًا اعتماد الحيز العمراني  لعزب 7 مراكز بمحافظة الشرقية، وهي (أبو كبير – فاقوس – ديرب نجم – منيا القمح – الزقازيق – الحسينية – ومشتول السوق)، بالإضافة إلى اعتماد الحيز العمراني  لعزب 6 مراكز بمحافظة الفيوم، وهي (يوسف الصديق – إطسا – طاميا – أبشواى – الفيوم – وسنورس).

وأشار رئيس هيئة التخطيط العمراني، إلى أن اعتماد هذه الأحوزة العمرانية، يأتي في إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 1993، والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (58) لسنة2002 لدراسة، ومراجعة مقترح الكردونات لمدن الجمهورية.

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