محافظة الجيزة تغلق منشأتين بشارعي عبد المنعم رياض والقدس بالعجوزة

عقد الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً للتنسيق في شأن الإجراءات الفورية التي يتم اتخاذها تجاه المطاعم والملاهي الليلة سواء غير المرخصة أو التي تخالف الاشتراطات والضوابط التي حصلت على تراخيص التشغيل .

وقال الدكتور خالد زكريا العادلى، اليوم الأربعاء، ان المحافظة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تكثف حالياً حملات يومية مفاجئة على تلك المنشات .

وقال ان المحافظة قامت بالتعاون مع شرطة المرافق بغلق منشأتين بشارعى عبد المنعم رياض والقدس بالعجوزة خلال اليومين الماضيين كان قد سبق واصدر لهما قرارا بالغلق .

وأوضح، أن الإجتماع أستعرض مجموعة من الإجراءات الفورية التى من شأنها تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المطاعم والملاهى الليلية وغلق المخالف منها للقوانين واللوائح الصادرة .

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من كافة الجهات تضم مديرية أمن الجيزة ووزارة السياحة وشرطة السياحة والحماية المدنية وشرطة المرافق والكهرباء والأمن الصناعي وإدارة السياحة والصحة والبيئة والحي المختص وجهاز التفتيش المتابعة بالمحافظة والشئون القانونية والطب البيطري .

وذلك بهدف التنسيق بين الجهات لسد الثغرات التي ربما يستغلها أصحاب المنشآت المخالفة وللجنة صلاحيات الغلق الفوري للمنشآت المخالفة .

حضر الاجتماع اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء أسامة شمعة نائب المحافظ واللواء حسام الدين رفعت سكرتير عام المحافظة وراضى أمين السكرتير المساعد والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة وعبد الفتاح العاصى وكيل وزارة السياحة رئيس الإدارة .

المركزية للرقابة على المنشات الفندقية والسياحية بالإضافة إلى ممثلي مديرية امن الجيزة و شرطة السياحة والدفاع المدني و رؤساء ألإحياء.

وأكد المحافظ، ان مصلحة الوطن تحتم علينا أهمية العمل كفريق واحد فى مواجهة تلك الأزمات بما يحقق الصالح العام وان العمل الجماعي من شأنه غلق الثغرات امام المتلاعبين مشيرا الى انه لا يجوز مطلقا العمل كجزر منعزلة فالمسؤولية إمام الله والوطن تجمعنا على قلب رجل واحد.

وأكد العادلى، أن اللجنة المشكلة بدأت اعمالها منذ أول أمس بتنفيذ عدة حملات على المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من واقع التراخيص الصادرة وغلق المخالف وقطع المرافق عنها فوراً .

أشار إلى أهمية أن تكون الحملات مفاجئة مشيراً أنها مستمرة وغير محددة المدة ولن نستثنى منها منشأة .

وأضاف المحافظ، أن اللجنة ستقوم بمراجعة كافة الموافقات الصادرة ومدى توافر الاشتراطات وإصدار توصية بالغلق فى حالة وجود مخالفة ورفع تقرير إلى وزارة السياحة المنوط بها قرار الغلق خلال 24 ساعة.

وأكد أنه في حالة وجود أي مخالفة بالمنشآت الغير سياحية سيتم غلقها فوراً لافتاً أنه من المقرر عقد اجتماع مع ممثلي وزارة السياحة الإسبوع المقبل لمراجعة وتقييم الإجراءات الخاصة بإصدار الترخيص.