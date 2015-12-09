«الإسكان الاجتماعي» يُحذر المواطنين من أعمال نصب بوهم الحصول على وحدات سكنية بالمشروع

حذّر المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، من أعمال نصب قد يتعرض لها المواطنون بإيهامهم بالحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع.

> وأوضح المهندس صلاح حسن، أنه وردت شكاوى من تعرض بعض المواطنين للنصب من آخرين أوهموهم بدفع مبالغ مالية للحصول على وحدة سكنية بالمشروع، خاصة بالقاهرة الجديدة، ومنهم من يذكر أسماء “وهمية”لأشخاص لا يعملون بالوزارة من الأساس، بادعاء أنهم سيساعدونهم.

وشدد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى على أنه لا تعامل فى مشروع الإسكان الاجتماعى إلا عن طريق الإعلانات الرسمية التى تنشرها الوزارة فى الصحف، ويتم التقدم طبقاً للضوابط المنشورة فى هذه الإعلانات عن طريق البريد، وكذا سداد مقدم الحجز عن طريق البريد، دون وساطة من أى شخص.

وأضاف المهندس صلاح حسن أن مركز خدمة المواطنين بمقر وزارة الإسكان هو من يتولى الرد على أى استفسارات بشأن مشروع الاسكان الاجتماعى، وكذا رقمى التليفون 1188،و090071117، الخاصين بصندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، وأفرع بنك التعمير والإسكان المختلفة.

> وأشارت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، إلى أنه على جميع الحاجزين بالمشروع التأكد من شخصية من يقومون بالاستعلام عن بياناتهم،وألا يتم التعامل مع أى شخص إلا بعد التحقق من شخصيته والاطلاع على كارنيه شركة الاستعلام، مضيفة أنه تم إرسال خطاب إلى شركات الاستعلام المختلفة بضرورة إرسال رسالة إلى الحاجز، أو الاتصال به، قبل مقابلته لإجراء الاستعلام، لإعلامه بمن سيحضر إليه، حتى يطمئن الحاجزون إلى أن من يقوم بذلك هو مندوب شركة الاستعلام المختص.