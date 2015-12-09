القبض علي نجل البرلماني عبدالرحيم الغول في حالة «سكر» وبحوزته سلاح ناري

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، نجل برلماني شهير و2 من أصدقائه أثناء استقلالهم سيارة وفي حالة سكر بمدينة نصر.

البداية عندما تمكن النقيب أحمد الشافعي، الضابط بقسم أول مدينة نصر، أثناء تواجده بكمين بشارع مصطفى النحاس مع شارع الطيران من ضبط “أ.” 38 سنة، رئيس قسم بشركة بترول، ونجل البرلماني الراحل بالصعيد عبدالرحيم الغول ، أثناء استقلاله سيارة ميتسوبيشي لانسر وبصحبته كلا من “ع.م” مدرب كمال أجسام، “م.ا” مدرب كمال أجسام، وعثر بحوزة نجل البرلماني على طبنجة حلوان بدون ترخيص، 3 طلقات 9 مللي، 3 كانزات بيرة.

> وبمناقشته اعترف بحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع، وتعاطي البيرة أثناء القيادة، وأنكر المتهمان معرفتهما بوجود سلاح داخل السيارة.

> تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.