«التموين» :طرح حلويات المولد بأسعار مخفضة 20% في المجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع أصناف الحلويات من النوع الفاخر وأنه سيتم خلال الايام القليلة القادمة طرحها وتكثيفها في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة التي تجوب المحافظات يوميا ومحملة بالسلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك و أرز وسكر وزيت وبقوليات وخضر وفاكهة وغيرها من السلع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 20% الي 25% عن الاسواق تيسيرا على المواطنين.

وبدأت بعض فروع المجمعات الاستهلاكية طرح حلويات المولد النبوي الشريف من النوع الفاخر بأسعار تقل عن الأسواق حوالي 20% وتشمل حلاوة السمسمية والفولية والحمصية والجوزية والملبن وغيرها من الحلويات وذلك من خلال عبوات متنوعة الأحجام منها عبوة كيلو بسعر 27 جنيه وتشمل 10 أصناف حلويات وعبوة 2 كيلو بسعر 52 جنيه ويوجد بها 12 صنف حلويات وعبوة 3 كيلو بسعر 78 جنيه ويوجد بها 19 صنف حلويات.

و أشار الوزير، إلى أنه هناك خط ساخن وهو19280 لتلقي شكاوى المواطنين والعمل علي حلها من أي خدمة تقدمها وزارة التموين سواء الخبز أو السلع التموينية أو المجمعات الاستهلاكية وغيرها.