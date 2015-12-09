بالصور.. لجان استقبال النواب تبدأ أعمالها.. والأعضاء المستقلون أول الحضور

فى ثانى أيام عملها لاستقبال أعضاء مجلس النواب الفائزين فى المرحلة الثانية، فتحت لجان الاستقبال أبوابها فى تمام الساعة العاشرة، تمهيداً لاستقبال النواب وتسجيل بياناتهم واستخراج كارنيهات العضوية.

وبدأ اعضاء مجلس النواب التوافد على البرلمان للانتهاء من اجراءات استخراج كارنية العضوية، وكان فى مقدمتهم، النائب المستقل محمد إبراهيم الشورى، عضو مجلس النواب عن دائرة سنمود بمحافظة الغربية، والنائب المستقل محمود محى الدين حسن، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بالمنوفية، والنائب المستقل عصمت زايد، عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا بالمنوفية.

كما حضر النائب نبيل أبو باشا، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية ممثلاً لحزب المصريين الأحرار، ومن المقرر أن يبدأ النواب فى ملئ استمارات بخط اليد ثم ينتقلون إلى البهو الفرعونى لاستكمال اجراءات استخراج كارنيه العضوية.

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>وخصصت الأمانة العامة اليوم الأربعاء، لاستخراج كارنيهات النواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية عن محافظات (كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية).

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>فيما خصص يوم الخميس لاستقبال أعضاء محافظتى (الدقهلية والقليوبية)، ويوم السبت الموافق 12 ديسمبر لاستقبال نواب محافظات (الشرقية ودمياط والسويس وشمال وجنوب سيناء).

وخصصت الأمانة العامة يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر، لاستخراج كارنيهات الاعضاء الفائزين فى المرحلة الثانية ممن لم يتمكنوا من الحضور فى مواعيدهم السابق ذكرها.



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