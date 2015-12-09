صور| وزير الطيران يستقبل رئيس «الإيكاو» عقب مشاركته في مؤتمر «الأفكاك»

استقبل الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، الدكتور بينارد أليو، رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو”، على هامش زيارته لمصر، للمشاركة في افتتاح الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للطيران المدني (الأفكاك)، والتي انطلقت فعالياتها أمس الثلاثاء.

وتقدم “أليو”، خلال الاجتماع بالشكر لوزير الطيران، على استضافة مصر للجمعية العامة للأفكاك في دورتها الحالية، مشيدًا بدور مصر في دعم صناعة النقل الجوي داخل القارة الإفريقية، والذي بدا واضحًا في مبادراتها لتفعيل اتفاقية “ياموسكرو” بإنشاء سوق إفريقية موحدة لما لها من تأثير إيجابي على مستقبل الطيران المدني في إفريقيا .

واستعرض وزير الطيران المصري، ورئيس منظمة الإيكاو، عددٍ من القضايا والموضوعات المقرر مناقشها خلال جلسات الجمعية، والتي كان من بينها إجراءات تأمين وسلامة الطيران المدني، وتطوير البنية التحتية للمطارات، ونظم الملاحة الجوية، فضلًا عن المشكلات البيئية وقضايا المناخ وسُبل الارتقاء بالعنصر البشري، وغيرها من التحديات التي تواجه صناعة الطيران في المنطقة .

ودعا الدكتور برنارد أليو، رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، لزيارة مقر المنظمة بمونتريال، وإلقاء كلمة أمام المجلس، معربًا عن استعداد المنظمة لتقديم كافة الدعم المطلوب وتعزيز التعاون مع منظومة الطيران المدني المصري .