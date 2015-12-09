مرتضى يوضح سبب إقالة أشرف قاسم من قطاع الناشئين ' واقعة رشوة '

خاض صبري رحيل الظهير الأيسر للأهلي معسكرا طيبا في المباريات الودية التي خاضها النادي الأحمر استعدادا لاستئناف الدوري المصري في وجود جوزيه بيسيرو كمدير فني.

وتحدث رحيل عن العديد من الأمور التي تخص مستواه الحالي وسر الارتفاق ومنافسته مع حسين السيد في الأهلي ومحمد عبد الشافي في المنتخب.

كل هذا يجيب عليه صبري رحيل في حواره مع FilGoal.com..

والتالي نص الحوار

- ما السر في الانتفاضة التي حدثت لمستواك في الفترة الأخيرة؟

استمرار المشاركة أساسيا في المباريات يرفع من مستواك ويجعلك تصحح من أخطاءك.. أيضا دور الجهاز الفني كان واضحا وعندما شاركت في المنتخب ومع الأهلي ساهم في التطور.

الأهم هو الحفاظ على ما وصلت إليه وليس المستوى الحالي.

- انتقلت من الزمالك في صفقة أثارت ضجة.. هل مازلت تحتاج لإثبات نفسك مع الأهلي مثل الزمالك؟

عندما انتقلت للأهلي جلست فترة طويلة بدون مشاركة.. أحتجت لوقت طويل حتى أستعيد المشاركة أساسيا.. ثم الحفاظ على مستواي.

عندما دخلت مع الفريق أخذ مني حوالي سنة.. الناس تنظر الوقت الحالي ولا تعطي مبررات للغياب الطويل وحساسية المباريات.

ولهذا كنت أظهر مع الزمالك أكثر من الأهلي.. مازلت أحتاج لوقت واستمرار المشاركة متتالي.

- هل حزنت لمشاركة حسين السيد أساسيا؟

حسين لاعب كبير ويلعب في الأهلي.. أتأثر بالتأكيد لغيابي أساسيا لكن هذا منحني دفعة للقتال في المران.

- الأهلي ينوي التعاقد مع ظهير أيسر.. هل هذا يؤثر على فرصك؟

كل نادي يرغب في دعم صفوفه بأفضل اللاعبين.. وأمر إيجابي ودوري هو إثبات نفسي في المكان الذي ألعب له ومن حق النادي الأحمر دعم صفوفه باللاعبين الذين يرونهم سيضيفون للفريق.

- مدرب الصفاقسي قال إن صبري رحيل قوي هجوميا لكنه ضعيف دفاعيا.. ما تعليقك؟

كل مباراة لها ظروفها، أنا أدائي جيد دفاعيا وهجوميا ومدرب الصفاقسي شاهد هذه المباراة فقط. قد يكون لدي بعض الأمور الدفاعية في هذه المباراة.

لكني لعبت كثيرا مباريات دفاعية وقدمت أداء جيد بها. أتعلم من هذه المباريات وتدعم مستواي.

أقوم في كل مباراة بعملي هو التمركز جيدا والتأمين الدفاعي أولا.. ثم التدعيم الهجومي.

- واضح أن بيسيرو يعتمد عليك كظهير أساسي.. ماذا يقول لك؟

لا يوجد لاعب في الأهلي يحجز مكانه، لكن جوزيه بيسيرو يعلم من يقاتل في المران ومن يبذل مجهود ويستحق أن يشارك أساسيا ويعلم هذا.

وما قاله لي بيسيرو في اجتماعه معي تحدث عن الجوانب السلبية والإيجابية وطالبنا ببعض الأمور التي أحاول تطويرها في نفسي.

- الأهلي هذا الموسم.. هل سيعود للبطولات بوجود هذا الكم من النجوم؟

هذا طبيعة الأهلي اللعب على البطولات فقط ولا شيء آخر.. نحتاج هذا الكم من النجوم للمشاركة في كم بطولات كبير ووجود عدد من اللاعبين سيضيف للفريق.

فريقنا متكامل وهناك انسجام بين الجدد والقدامى.

أغلقنا صفحة الموسم الماضي وهدفنا الدوري المصري وأيضا بطولة إفريقيا وكأس مصر ونسير فيهم جميعا بشكل جيد.

- منتخب مصر.. ما هي فرصتك في وجود محمد عبد الشافي؟

عبد الشافي لاعب كبير وأحبه وأحترمه على المستوى الشخصي، لكن هناك مدرب يقيم ويضع ترتيب لاعبيه سواء رقم 1 أو أثنين.. وأحترم أي قرار.

الجهاز الفني يختار أفضل لاعبي مصر في المعسكر وطبيعي أن يلعب البعض وأخرين لا.

- هيكتور كوبر وبيسيرو.. ما المميزات الموجودة فيهما والفارق بينهما؟

كل مدرب له مدرسته وطريقته وفكره.. مثلا في المنتخب يقول إنه له طريقته وفلسفته التي يريد تطبيقها ويطالبنا بالعمل عليها ونسيان ما تعلمناه في الفريق.

أيضا عندما نعود للفريق نحاول أن نأقلم أنفسنا على فكر المدرب والمطلوب منا نقدمه.

كلاهما مدربين رائعين جدا.. كل رجل يطلب تعليمات مختلفة مني، ومثلما قلت أحاول التعلم منهما.

أنا أبدأ بالتركيز دفاعيا وأحاول التطوير هجوميا.

- وما الفرق بينهما؟

كوبر في المنتخب يطالبنا بالرقابة بطريقة معينة للمهاجمين لكن بيسيرو يركز على التغطية في العمق أكثر.

- هل تشعر عندما تواجه الزمالك محاولة إثبات نفسك بقميص الأهلي؟

كل مباراة لي مع الأهلي محسوب عليّ أنني كنت لاعبا في الزمالك.. أي مباراة، أحاول أن ألعب بمستوى يليق بالنادي الذي ألعب فيه وهو الأهلي.

- هل أنت نادم على ترك الزمالك بعدما كنت أساسيا؟

هذا رزق ربنا قدره لي. وعصر احتراف.. سعيد بوجودي في الأهلي ولا أندم على ذلك طبعا. حصلت على 5 بطولات في الأهلي في ثلاث سنوات من عقدي الممتد لعامين جديدين ولم أحصل على أي لقب في الزمالك.

- مثلك الأعلى المحلي والعالمي؟

سيد معوض محليا تعلمت منه كثيرا وأضاف إلي الكثير من الخبرات. وعالميا هناك الكثيرين لكن مارسيلو الأبرز حاليا.