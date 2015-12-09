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الأردن يشكك فى تقرير للأمم المتحدة حول 12 ألف سورى عالق على الحدود

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الأردن يشكك فى تقرير للأمم المتحدة حول 12 ألف سورى عالق على الحدود الأردن يشكك فى تقرير للأمم المتحدة حول 12 ألف سورى عالق على الحدود

> شكك الأردن فى تقرير للأمم المتحدة يفيد بأن 12 ألف لاجئ سورى محتشدون فى منطقة صحراوية نائية على حدود المملكة انتظارا للدخول.

وقال المتحدث بأسم ، محمد المومنى، فى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن "العدد مبالغ فيه"، لكنه لم يقدم رقما بديلا.

وتقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عدد اللاجئين العالقين على الحدود ارتفع إلى ثلاثة أمثال ليصل إلى 12 ألفا منذ نوفمبر بسبب اشتداد القتال فى سوريا. وناشدت الأردن السماح لهم بالدخول، قائلة إن حياتهم فى خطر.

ويستضيف الأردن 63 ألفا مما يزيد على أربعة ملايين لاجئ سورى . وقيدت المملكة منذ منتصف 2013 تدفق اللاجئين، متعللة بمخاوف أمنية من بين أسباب أخرى.

وأضاف المومنى "حدودنا مفتوحة للاجئين. نعتنى بالحالات الإنسانية، خاصة الأطفال والنساء."
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مصر 365

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