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توغل محدود لقوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط غزة

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توغل محدود لقوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط غزة توغل محدود لقوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ، صباح الأربعاء، بشكل محدود فى الأراضى الزراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بفلسطين.

وقالت مصادر محلية أن "5 جرافات توغلت مسافة 100 متر فى الأراضى الزراعية المحاذية للشريط الحدودى شرق مخيم البريج، وشرعت بأعمال التجريف بموقع بوابة المدرسة العسكرى، مضيفة أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص تجاه المواطنين الفلسطينيين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات ".

يشار إلى أن منطقة شرق البريج تشهد منذ مطلع أكتوبر الماضى مواجهات متكررة بين شباب فلسطينيين غاضبين وقوات الاحتلال، تضامنا مع الهبة الجماهيرية الحالية فى القدس والضفة الغربية.
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