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رئيس البرلمان العراقى يدعو لمؤتمر دولى لإعمار البلاد

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رئيس البرلمان العراقى يدعو لمؤتمر دولى لإعمار البلاد رئيس البرلمان العراقى يدعو لمؤتمر دولى لإعمار البلاد
دعا رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، إلى تفعيل وثيقة الحل السياسى فى العراق، وتشكيل لجنة خاصة لحل مشكلة النازحين وتأمين عودتهم، موضحا أن مرحلة ما بعد "داعش" تحتاج إلى تخطيط مبكر ورسم خارطة طريق لمسيرة المحافظات الست التى حاربت "التنظيم الإرهابى".

وأشار رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، إلى رفض كل أنواع التدخل فى العراق والتعرض لسيادته قائلا: "ندعو القضاء لحسم قضايا المحتجزين فى السجون، ونرحب بمساعدة الدول، ولكن بموافقة وعقد مؤتمر دولى فى بغداد لدعم إعمار العراق".

وأضاف رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى خلال كلمته اليوم أمام البرلمان، أنه يجب حل العوائق الأمنية والسياسية التى تعيق عودة النازحين ووضع إجراءات سريعة لإعادتهم إلى مناطقهم قائلا: " أن ظروف أمنية ضاغطة لا تحتمل الانتظار، كملف النازحين ومشاكل سياسية تعيق جهود مواجهة تحديات الإرهاب، مؤكدًا أن العراق يواجه أخطر مرحلة فى تاريخه الحديث".

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