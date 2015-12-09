وصول 4500 طن بوتاجاز لموانى السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز برايد وعلى متنها 4500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويستعد ميناء السخنة اليوم لاستقبال السفينة ماروندى كارينا وعلى متنها 73 الف و595 طن حديد قادمة من البحرين.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 786 راكب و53 سيارة و21 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 64 شاحنة و10راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 88 شاحنة و11 راكب والسفينة الحرية وعلى متنها 87 شاحنة، كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 221 راكب و 15 سيارة و19 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و10 راكب.

ويستقبل ميناء نويبع العبارة ايلة وعلى متنها 537 راكب و2 براد و2 باص جيت كما تغادر العبارة برنسيسة وعلى متنها 94 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة والسفينة بريدج وعلى متنها 34 براد و12 تريلا .

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 155 راكب و17 سيارة منها 16 سيارة تصدير والعبارة برنسيسة وعلى متنها 95 راكب والسفينة بريدج وعلى متنها 36 براد و8 تريلا كما تغادر العبارة برنسيسة وعلى متنها 34 راكب والسفينة بريدج وعلى متنها 22 براد و13 تريلا والعبارة ايلة وعلى متنها 537 راكب منهم 95 معتمر و2 باص عمرة و7 تريلا و1 براد و4 سيارة.