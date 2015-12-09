مؤتمر طبى بجامعة أسيوط يعلن طفرة جديدة فى علاج قصور عضلة القلب

أعلن الدكتور أيمن ماهر عشم المدرس بقسم أمراض القلب بكلية الطب جامعة أسوان، اعتماد هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لعقاراً جديداً يسمى LC2696 وذلك لعلاج قصور عضلة القلب.

وقالت جامعة أسيوط فى بيان، أن الدراسة اثبتت قدرته على خفض معدل الوفيات إلى نسبة 20% فقط وذلك مقارنةً بعقار مثبط الإنزيم المحول للأغيوتنسين، مشيراً إلى أنه متوقع للعقار الجديد أن يمثل طفرة حقيقية تغير من نظام علاج مرض قصور القلب لسنوات عديدة قادمة وزيادة انتشار استخدامه بهدف الحد من حالات الوفاة، والإقلال من فترة إقامة المريض بالمستشفيات وذلك بعد أن بدأ تطبيقه بالفعل فى دول أوربا والولايات المتحدة.

وقالت الدكتورة سوزان سلامة رئيس قسم أمراض الصدر بكلية الطب جامعة أسيوط ورئيس المؤتمر، أن هذا الإعلان جاء خلال جلسة علمية تتناول الأدوية الجديدة المستخدمة فى علاج أمراض القلب، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لجمعية الطب التكاملى وأمراض القلب بجامعة أسيوط، تحت عنوان "الجديد فى علاج أمراض القلب والصدر والعلاقة بينهما".