بنك مصر يخفض فائدة الرحلات الداخلية لعملائه بالنقابات والمعاشات لدعم السياحة

أكد الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادى، على أن السياحة الداخلية هى المستقبل الحقيقى لمصر، كما أنها أساس السياحة المصرية، داعيًا جميع المصريين للتعرف على جمال بلادهم، مشيرًا إلى أن المصريين هم الداعم الأول للاقتصاد المصرى، وعدم الاعتماد على السياحة الخارجية فقط، حيث إن الصين من أكثر الدول تنشيطا للسياحة، رغم أن السياحة الداخلية بها تمثل أكثر من 94% من النسبة العامة للسياحة.

وأضاف أن بنك مصر يقف جنبًا إلى جنب بجوار القطاع السياحى للمرور بهذه الأزمة التى يتعرض لها من خلال مبادرته التى أطلقها بتوقيع بروتوكول مع شركات سفارى لإطلاق رحلات إلى المقاصد السياحية بشرم الشيخ لجميع الهيئات والمنظمات الحكومية، وكذلك أصحاب المعاشات.

كما نوه إلى أن بنك مصر خفض نسبة الفائدة على جميع عملائه من النقابات وأصحاب المعاشات التى تتعاون معه لتنشيط السياحة الداخلية لمصر، بتخفيض نسبة الفائدة لبرامج الرحلات السياحية الداخلية 4.6% بمعنى الفائدة على كل ألف تصل إلى 46 جنيها فى العام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور وفد من النقابات العمالية على مستوى مصر وشركة سفارى لجذب ما يقرب من مليون سائح مصرى لمدينة السلام خلال إجازة نصف العام.

وقال حسنى عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة سفارى، إن السياحة الداخلية تمثل قطاعا كبيرا، حيث إن شرم الشيخ تعتمد منذ عام 2011 على السياحة الداخلية بشكل كبير، مضيفا أن مبادرة بنك مصر ساعدت على جذب مليون سائح على مدار الثلاثة شهور القادمة، حيث إن مبادرة بنك مصر ساعدت الموظف البسيط على الاستمتاع بجمال بلاده والتعرف على الأماكن السياحية بها بالتقسيط دون إرهاقة ماديا.

وأعلن محمد السنديونى نائب رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، أن النقابة العامة للمرافق أطلقت مبادرة لتنمية السياحة بشرم الشيخ من خلال عقد مؤتمر بمدينة شرم الشيخ، لضم جميع النقابات التابعة لنقابة المرافق بالسويس والإسماعلية وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر لإطلاق أفواج من الرحلات إلى المناطق السياحية، وفقًا لمبادرة بنك مصر للوقوف بجانب العاملين بالقطاع السياحى حتى لا يتم تسريح العمالة به، ما يدفع إلى زيادة نسبة البطالة.

وقالت آمال عبد المنعم محمد عيد نائب رئيس النقابة العامة للمرافق عن مطروح والإسكندرية وأمينة المرأة بالنقابة العامة، إن مصر لن تموت وأنها مرضية وسرعان ما تشفى وخاصة وأنها تحت رعاية رئاسة حكيمة وقوية تدفع بالسفينة إلى الأمام رغم خوارج العصر المأجورين للعمل على خراب مصر، مشيرة إلى أن بها ستة أعمدة تتمثل فى شخص الرئيس السيسى وجيش مصر خير أجناد الأرض والشرطة الساهرة لحماية الشعب والأزهر الشريف والكنيسة بجانب بلد أنعم الله عليها بكثير من الثروات الطبيعية التى تجعلها أفضل وأحسن بلاد العالم ومصر للمصريين والمصريين لن يدعوا بلادهم تسقط، كما يريدها الغرب، فالمصريون هم من يسندوا القطاع السياحى دائما فى أزماته.

وطالب عصام إبراهم الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بأن تقوم جميع الفنادق والشركات السياحية بتقديم عروض سياحية للمصريين باستمرار وطول العام وليس لفترة مؤقتة فى أزمات السياحة فقط، مشيرًا إلى أن الوضع محزن جدا بقطاع السياحة فى شرم الشيخ.

وأضاف أن النقابة العامة للمرافق تمتلك مقومات للنهوض بالسياحة الداخلية، حيث يعمل خلالها 500 ألف موظف بقطاعات مهمة بالدولة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والإسكان وجميع العاملين بهم يرغبون فى استمرار الرحلات، ولكن لم يكن هناك عروض لتشجيعهم على التعرف على الأماكن السياحية بمصر والاستمتاع بها، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المصرى أعطى للمصريين الفرصة للوقوف بجانب بلادهم.

ومن جانبه، قال على عبد الوهاب رئيس اللجنة النقابية بالمنوفية، إن السياحة فى مصر لن تقوم على الأجانب فقط، ولكنها سوف تقوم على المصريين لكى نرد على الدول التى تشن الحرب على مصر أن مصر أكبر من هذه الادعاءات لضرب اقتصادها.

وذكر أنه كان متواجدا فى فرنسا منذ عامين فى زيارة للاتحاد العالمى بباريس، وذكروا أن مصر غير آمنة، ولكنى أصريت على إلقاء كلمة وطالبت بترجمتها وتقدمت بالشكر لهم خلال الكلمة لأنهم بعدم زيارتم لمصر أعطوا للمصريين الفرصة بالاستمتعاع ببلادهم، وتقدم بالشكر لمبادرة بنك مصر، مشيرا إلى أنه يتم نقل هذه المبادرة لجميع العاملين بقطاعات النقابه العمالية، حيث إنه تضم 300 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية لتحقيق أكثر من 300 ألف زائر لمدينة شرم الشيخ من خلال هذه النقابات.