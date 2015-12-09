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أمن مطروح يشن حملات أمنية مكثفة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام

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أمن مطروح يشن حملات أمنية مكثفة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام أمن مطروح يشن حملات أمنية مكثفة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام
شنت مديرية أمن مطروح، حملات أمنية مشددة بقيادة اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، وبمعاونة إدارة البحث الجنائى، أسفرت عن فحص 25 من العاملين ببعض القرى بالساحل الشمالى، وتبين سلبية تورطهم فى أى تهم جنائية، كما تم ضبط هارب من حكم حبس جزئى.

كما تم ضبط وفحص 15 مشتبها به جنائيًا، وفحص 5 مسجلين "شقى خطر"، وفحص 50 شقة مفروشة و10 فنادق، وتنفيذ 81 حكم حبس جزئى و5 أحكام مستأنفة، و26 غرامة جزئية و20 مخالفة جزئية و2 حكم جنايات، تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة للعرض على النيابة، وجار تكثيف الحملات اليومية لضبط المخالفين.

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