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بحث: الانتحار أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأمهات والحوامل فى بريطانيا

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بحث: الانتحار أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأمهات والحوامل فى بريطانيا بحث: الانتحار أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأمهات والحوامل فى بريطانيا
كشف بحث جديد عن أن الانتحار أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين النساء الحوامل والأمهات.

وطبقا لبحث الوحدة الوطنية لعلم الأوبئة بعد الولادة فى جامعة أوكسفورد، فإن نصف حالات الانتحار كان من الممكن تفاديها إذا تم علاج الحالات النفسية وحالات الاكتئاب التى تصيب النساء قبل وبعد الولادة.

وأشار البحث إلى أنه فى حين أن معدلات الوفاة جراء الإصابة بالأمراض والمضاعفات الجسدية الأخرى بين الأمهات الجدد انخفضت، لم يكن هناك أى انخفاض فى حالات الوفاة المرتبطة بالصحة العقلية.

وتؤكد البريطانية على أنها تنفق الكثير من الأموال على خدمات الصحة النفسية للمرأة، لكن نشطاء يقدرون أن هناك حاجة إلى ما بين 50 و60 سريرا متخصصا فى المستشفيات التابعة لهيئة الصحة الوطنية لمواجهة حالات الاكتئاب التى تواجه النساء فى أعقاب الولادة.
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مصر 365

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