دراسة: المصابون بالقدم السكرى أكثر عرضة للإصابة بضعف وظائف المخ

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت أن مرضى السكرى الذين لديهم مضاعفات القدم السكرى قد يكونوا فى خطر أكبر للإصابة بضعف الإدراك.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 99 شخصا يعانون من مرض السكرى من النوع 2، ووجد الباحثون أن مرضى السكرى الذين يعانون من مضاعفات القدم السكرى يعانون من انخفاض وظيفة الإدراك من هؤلاء الأشخاص الذين ليس لديهم هذه المضاعفات.

وأوضح الباحثون بقيادة الدكتورة راشيل ناتوفيتش أستاذة علاج مرض السكرى، فى الجلسة العلمية الـ75 لجمعية السكرى الأمريكية فى بوسطن، أن واحدة من أكثر المضاعفات الشديدة من مرض السكرى هو "القدم السكرى"، الذى يحدث إذا لم يتم علاج مرض السكرى بشكل فعال.

وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع مستويات السكر فى الدم الذى يحدث مع مرض السكرى يمكن أن يسبب تلف الأعصاب الذى يؤدى إلى فقدان الإحساس فى القدمين، وهذا يعنى إصابات فى القدم مثل الجروح أو البثور التى قد تذهب دون أن يلاحظها أحد، والتى يمكن أن تؤدى إلى تقرحات والتهابات، وفى الحالات الشديدة يمكن أن يحدث بتر للأطراف.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من القدم السكرى لديهم ضعف فى الأعصاب التى تسبب تفاقما لمشكلة الإدراك والفهم واضطراب وظائف المخ.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today".