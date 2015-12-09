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للنساء.. تعرفى على الفرق بين الأعراض الطبيعية وغير الطبيعية لمرحلة انقطاع الطمث

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للنساء.. تعرفى على الفرق بين الأعراض الطبيعية وغير الطبيعية لمرحلة انقطاع الطمث للنساء.. تعرفى على الفرق بين الأعراض الطبيعية وغير الطبيعية لمرحلة انقطاع الطمث
تمر المرأة فى مرحلة انقطاع الطمث بالعديد من التغيرات نتيجة لانخفاض نسب هرمونات الأنوثة بالجسم.
>وتبعا لرأى استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، فمرحلة انقطاع الطمث لدى المرأة تؤثر بصورة مباشرة على جميع أعضاء الجسم ووظائفها الحيوية.

لكن هناك بعض الأعراض التى تعد بمثابة جرس إنذار يستدعى البحث وراء أسبابه وعدم إهمالها، أو ربطها بمرحلة انقطاع الطمث. وهو الأمر الذى يستدعى ضرورة تنبه المرأة ودرايتها بالأعراض الطبيعية والمتوقعة لمرحلة انقطاع الطمث، وتلك التى تعد من علامات الخطر.

ويوضح عطية العلامات المتوقعة لمرحلة انقطاع الطمث وهى:

- تأخر الدورة الشهرية وعدم انتظامها.
>- الشعور بنوبات من الحرارة والهبات الساخنة.
>- نمو بعض الشعيرات السميكة بالذقن والوجه.
>- تغير فى توزيع بالجسم.
>- ارتفاع فرص التعرض لضغط الدم.
>- زيادة نسبة الكولسترول.
>- جفاف المهبل.
>- زيادة الوزن.
>- التعرض لنوبات من الصداع.

أما عن العلامات التى تعد من علامات الخطر، ولا يجب التعامل معها كأحد الأعراض الطبيعية لمرحلة انقطاع الطمث فتتمثل تبعا لرأى عطية فى:

- النزيف الدموى.
>- تكرار الدورة الشهرية لأكثر من مرة واحدة فى الشهر.
>- الإصابة بالأنيميا نتيجة النزيف الدموى أثناء الدورة الشهرية.

وينصح "عطية" فى حالة ظهور تلك الأعراض بضرورة التوجه فورا للطبيب المختص، وسحب عينة "مسحة" من عنق الرحم مع إجراء سونار رحمى لاستبعاد الإصابة بالأورام.

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مصر 365

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