بالصور.. الرئيس السيسى يبحث مع نظيره القبرصى سبل تعزيز العلاقات فى كافة المجالات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، بمقر إقامته فى أثينا مع الرئيس القبرصى نيكوس أنيستاسياديس.

تناولت مباحثات الرئيسين، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات كافة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب.

ومن المقرر، أن يشارك الرئيس السيسى ونظيره القبرصى، ظهر اليوم فى القمة الثلاثية التى ستضم أيضا رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، والتى تعقد فى إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية، والتاريخية التى تجمع بينها، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الثلاثية الأولى التى عقدت بالقاهرة فى شهر نوفمبر العام 2014، والقمة الثانية التى استضافتها قبرص فى شهر أبريل العام 2015.

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