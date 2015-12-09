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بالصور.. الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يترآسان اجتماعا مشتركا لبحث تعزيز التعاون

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بالصور.. الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يترآسان اجتماعا مشتركا لبحث تعزيز التعاون بالصور.. الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يترآسان اجتماعا مشتركا لبحث تعزيز التعاون
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره القبرصى نيكوس أنيستاسياديس، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا ضم وفدى البلدين، عقب مباحثاتهما الثنائية، صباح اليوم، بمقر إقامة الرئيس السيسى فى أثينا.

تناول الاجتماع الموسع، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.

كان الرئيس السيسى، قد عقد صباح اليوم مباحثات مع نظيره القبرصى، تناولت سبل تدعيم العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- الرئيس السيسى يبحث مع نظيره القبرصى سبل تعزيز العلاقات فى كافة المجالات
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مصر 365