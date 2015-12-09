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محمد بن راشد يتوجه إلى الرياض على رأس وفد الدولة لقمة «التعاون»

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محمد بن راشد يتوجه إلى الرياض على رأس وفد الدولة لقمة «التعاون» محمد بن راشد يتوجه إلى الرياض على رأس وفد الدولة لقمة «التعاون»

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - بحفظ الله ورعايته - اليوم إلى الرياض على رأس وفد الدولة الى اجتماعات القمة الـ/ 36 / لقادة و زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة العربية الشقيقة على مدى يومين.

وكان في وداع سموه في مطار دبي الدولي .. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

فيما يرافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة وفد رفيع يضم .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة و معالي علي محمد الشامسي نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة محمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

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