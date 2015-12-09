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رئيس الأركان يغادر لـ"اليونان"لحضور التدريب البحرى الجوى المشترك"ميدوزا2015"

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رئيس الأركان يغادر لـ"اليونان"لحضور التدريب البحرى الجوى المشترك"ميدوزا2015" رئيس الأركان يغادر لـ"اليونان"لحضور التدريب البحرى الجوى المشترك"ميدوزا2015"
غادر البلاد الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، صباح اليوم متوجها إلى اليونان لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا 2015".

كما يعقد رئيس الأركان خلال الزيارة لقاء مع كبار المسئولين فى القوات المسلحة اليونانية، تتناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وزيادة مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وتأتى الزيارة فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين، وتزامنا مع الزيارة الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة اليونان والتى شهدت العديد من اتفاقات الشراكة والتعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.
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