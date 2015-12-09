الداخلية تفتتح 46 منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى المحافظات

افتتح مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن، 46 منفذا للسلع الغذائية بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع "منافذ أمان للمنتجات الغذائية"، والذى يهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بمثيلاتها بالأسواق.

ووجه وزير الداخلية، بتشديد الرقابة، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير السلع الجيدة له، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للتأكيد على استقرار الأسعار .

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية، وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.