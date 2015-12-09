ضبط 9 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية في أسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، من القبض على 9 هاربين من تنفيذ أحكامٍ في قضايا جنائية، خلال حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون من الهاربين من تنفيذ أحكامٍ نافذة ومتعددة، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا .

وكان اللواء عبدالباسط دُنقل، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا يفيد بضبط المدعو “مصطفى . خ”، والمقيم بمسارة ـ دائرة مركز ديروط، والمحكوم عليه بالمؤبد في قضية جنايات مركز القوصية - سلاح، والمدعو “علي . م “، والمقيم بالغريب ـ دائرة مركز ساحل سليم، والمحكوم عليه بـ 5 سنوات في القضية جنايات - بتهمة السرقة، و”خالد. م”، ومقيم الغريب ـ دائرة مركز ساحل سليم، والمحكوم عليه بـ 5 سنوات في القضية جنايات مركز ساحل سليم - بتهمة سرقة .

وتم ضبط “علي. م”، والمقيم ببني سميع ـ دائرة مركز أبوتيج، المحكوم عليه في قضية جنايات شروع في قتل – مؤبد، و”أمير. ب”، ومقيم بندر أبنوب ـ دائرة مركز أبنوب محكوم عليه بالمؤبد في القضية جنايات – مركز أبنوب - قتل، و”جمال. ق “، والمقيم بدائرة قسم أول أسيوط، والمحكوم عليه بـ 3 سنوات في قضية جنايات – مخدرات .

كما تم ضبط المدعو “أحمد . ع”، 40 عامًا –عامل، والمقيم بتاسا دائرة مركز ساحل سليم، والمحكوم عليه بالسجن عام غيابي في القضية جنايات، بتهمة اتلاف كهرباء، و”أحمد . ع”، 30 عامًا – فلاح، ومقيم الشامية ـ دائرة مركز ساحل سليم، والمحكوم عليه بالمؤبد بتهمة حمل سلاح دون ترخيص، و”محمد . ن”، 41 عامًا –عاطل، ومقيم بندر أبنوب ـ دائرة مركز أبنوب محكوم عليه بـ 3 سنوات في القضية جنايات مخدرات.