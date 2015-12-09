قتلى وجرحى جراء قصف الحوثيين أحياء تعز السكنية باليمن

قالت قناة “سكاى نيوز ” الإخبارية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن المتمردين الحوثيين وميليشيات الرئيس اليمنى السابق علي عبدالله صالح قصفا عشوائيا جنونيا الأحياء السكنية في مدينة تعز جنوب غربى البد ، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين واصابة 9 آخرين بينهم أطفال.

وذكرت القناة أن انفجارات كبيرة هزت مدينة تعز جراء هذا القصف العشوائي ، وأوضحت أن القصف طال قلعة القاهرة التاريخية، التي تشرف على مدينة تعز وتتمركز فيها قوات موالية للشرعية ، مشيرة إلى إصابة شخصين إثر سقوط قذيفة على تجمع للمدنيين في شارع مستشفى الثورة، بالإضافة إلى إصابة طفل بطلقة قناص حوثي في شارع الأربعين.

> وكانت القوات الموالية للشرعية في اليمن قد استعادت مواقع في الخط الواصل بين الشريجة والراهدة جنوب شرقي تعز كانت تتمركز فيها تلك الميليشيات.

> في هذه الأثناء، قصفت مقاتلات التحالف العربي – الذي تقوده السعودية – أهدافا للحوثيين والقوات الموالية لصالح في أطراف مدينة البيضاء مركز محافظة البيضاء – حسب القناة.