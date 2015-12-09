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عضو مسلم بالكونجرس الأمريكى يتلقى تهديدات بالقتل بعد تصريحات ترامب

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عضو مسلم بالكونجرس الأمريكى يتلقى تهديدات بالقتل بعد تصريحات ترامب عضو مسلم بالكونجرس الأمريكى يتلقى تهديدات بالقتل بعد تصريحات ترامب
قال عضو الكونجرس الأمريكى أندريه كارسون، وهو واحد من أثنين فقط من الأعضاء المسلمين فى الكونجرس، إنه تلقى تهديدات بالقتل، مع تزايد خطاب الكراهية ضد الإسلام داخل الولايات المتحدة.

وأوضح كارسون فى تصريحات لشبكة سى.إن.إن، ، الثلاثاء: "تلقيت تهديدات بالقتل أمس فى مكتبى الخاص، وهذا يرجع إلى حد كبير لهذه البيئة السامة.. ما يقلقنى هو تلك الغوغائية الصادرة عن أشخاص يسعون ليصبحوا رئيسا للولايات المتحدة."

وأضاف أن هناك ساسة آخرون ممن يلحقون بالموجة لتأجيج نيران الغضب. وتشير صحيفة "بوليتيكو" إلى أن تهديدات القتل التى لاحقت كارسون جاءت فى اليوم نفسه، الذى قال فيه المرشح الجمهورى الأوفر حظا للرئاسة، دونالد ، إنه ينبغى منح المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وقال ترامب "حتى نكون قادرون على تحديد وفهم هذه المشكلة والتهديد الخطير الذى تشكله، فإن بلادنا لا يمكن أن تكون ضحية للهجمات البشعة من قبل أشخاص لا يؤمنون إلا فى الجهاد، وليس لديهم شعور أو إحترام للحياة البشرية". وهى التصريحات التى قوبلت بالإدانة من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

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