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مقتل 8 أشخاص في هجوم لحركة طالبان على مطار قندهار

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مقتل 8 أشخاص في هجوم لحركة طالبان على مطار قندهار مقتل 8 أشخاص في هجوم لحركة طالبان على مطار قندهار

طالبان – أرشيفية

لقي 8 أشخاص مصرعهم عندما اقتحم مسلحون من حركة طالبان مبنى مطار مدينة قندهار جنوبي أفغانستان.

وقالت طالبان في بيان لها – حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) ، اليوم الأربعاء، إن “مهاجمين انتحاريين مسلحين بأسلحة خفيفة وثقيلة دخلوا القاعدة الجوية في قندهار”.

وحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط، قال متحدث باسم بعثة “الناتو” إلى أفغانستان، إنه لم ترد تقارير عن إصابات بين مئات العناصر العسكرية في القاعدة.

ويأتي الهجوم قبل الزيارة المقررة للرئيس الأفغاني أشرف غني إلى باكستان للمشاركة فى مؤتمر إقليمي في إسلام اباد بشأن إحياء محادثات السلام مع حركة طالبان.

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