أكثر من 3 آلاف مداهمة منذ بدء حالة الطوارئ وحظر التجوال في تونس

أكد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية التونسية، وليد لوقيني، صباح اليوم الأربعاء، على أن وحدات الأمن قد تمكنت منذ بدء حالة الطوارئ بالبلاد، وفرض حظر التجوال بتونس الكبرى من تنفيذ أكثر من 3 آلاف عملية مداهمة، والتي تم خلالها إلقاء القبض على أكثر من 300 عنصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.

وأوضح ” لوقيني “، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق، أن قرارات الإقامة الجبرية تبلغ 138، والتي تتعلق بعناصر عائدة من بؤر التوتر، والمنتمين إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور، نظرًا لما يمثلونه من خطر على الأمن العام.

وأفادت الإذاعة التونسية – في وقتٍ سابق – بأن وحدات الأمن الوطني قد أوقفت مؤخرًا 19 شخصًا، فضلًا عن ضبط عدد كبير من المطبوعات التكفيرية، وراية سوداء تابعة لتنظيم داعش، ومجموعة كبيرة من الأقراص المدمجة.